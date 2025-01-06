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Судебные приставы изымают имущество у бывшего российского министра

Судебные приставы изымают имущество у бывшего российского министра

Судебные приставы начали процесс конфискации имущества экс-министра Абызова Судебные приставы начали процесс конфискации имущества на сумму около 24 млрд рублей, принадлежащего бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

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