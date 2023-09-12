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Экс-форвард «Уотфорда» Хендерсон планирует восхождение на Эверест: «0,1% игроков могут сказать, что забивали в АПЛ. Процент стоявших на высочайшей вершине еще ниже»

Экс-форвард «Уотфорда» Хендерсон планирует восхождение на Эверест: «0,1% игроков могут сказать, что забивали в АПЛ. Процент стоявших на высочайшей вершине еще ниже»

Хендерсон рассказал о подготовке к восхождению на Эверест, запланированному на май следующего года. Экс-игрок уже совершил восхождения на Гран-Парадизо, Монблан и Аконкагуа.

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