Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»

В Москве завершились съемки комедии «УничтоЖанна» о домохозяйке со сверхспособностями. Главную роль исполнила идейный вдохновитель и один из авторов проекта Юлия Егерева («Глухарь», «Реальные пацаны», «Кухня в Париже»), а антагониста сыграл Павел Прилучный, уточняет пресс-служба фильма.
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