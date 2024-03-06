kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Да, пусть едут...но пусть навсегда заткнуться о своих " щедростях " в зонах СВО.«Пускай едут, хот...
  • Валерий Ребров
    Ну преддиабет и что жизнь окончена? Люди и с диабетом живут и не отчаиваются«Надеюсь, эта бом...
  • Алекс Сэм
    Как же з****** уже эта Бузова в каждой бочке б****Дмитрий Дибров ра...

Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»

Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»

В Москве завершились съемки комедии «УничтоЖанна» о домохозяйке со сверхспособностями. Главную роль исполнила идейный вдохновитель и один из авторов проекта Юлия Егерева («Глухарь», «Реальные пацаны», «Кухня в Париже»), а антагониста сыграл Павел Прилучный, уточняет пресс-служба фильма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх