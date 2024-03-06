Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»

В Москве завершились съемки комедии «УничтоЖанна» о домохозяйке со сверхспособностями. Главную роль исполнила идейный вдохновитель и один из авторов проекта Юлия Егерева («Глухарь», «Реальные пацаны», «Кухня в Париже»), а антагониста сыграл Павел Прилучный, уточняет пресс-служба фильма.