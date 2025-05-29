Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

Геннадий Бережнов

Обозначить свои возможности этим они не могут, это общедоступная информация. А действуют по принципу фашистов - убегая всё сломаю и сожгу! Твари которые возродились, разбежавшись по свету их везде принимали, сегодня делают новую попытку и ищут сообщников - типа Мерц.