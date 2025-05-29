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Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

Украина в преддверии второго этапа переговоров бомбит территорию России сотнями беспилотников. Какова цель киевского режима — устрашение, картинка на ТВ или демонстрация возможностей? На эти вопросы Елене Кононовой на  стриме 360.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Обозначить свои возможности этим они не могут, это общедоступная информация. А действуют по принципу фашистов - убегая всё сломаю и сожгу! Твари которые возродились, разбежавшись по свету их везде принимали, сегодня делают новую попытку и ищут сообщников - типа Мерц.
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