Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

Украина в преддверии второго этапа переговоров бомбит территорию России сотнями беспилотников. Какова цель киевского режима — устрашение, картинка на ТВ или демонстрация возможностей? На эти вопросы Елене Кононовой на стриме 360.
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