Русские плохиши на службе ЦРУ — больше трех минут сцен из кинокомикса «Громо...

Русские плохиши на службе ЦРУ — больше трех минут сцен из кинокомикса «Громовержцы*»Marvel и Disney показали сразу несколько фрагментов из ленты «Громовержцы*» от авторов «Бесстыжих», «Черной Вдовы», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Медведя», представив членов команды.