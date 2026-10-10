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Аргументы и Факты

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Стала известна подозрительная деталь о «черном ящике» затонувшего у Кипра

Стала известна подозрительная деталь о «черном ящике» затонувшего у Кипра

Крушение катамарана Filo Jet возле побережья Кипра продолжает обрастать новыми обстоятельствами. Судовой самописец VDR, который выполняет функцию, аналогичную «чёрному ящику» в авиации, прекратил фиксировать данные за двое суток до произошедшей катастрофы.

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