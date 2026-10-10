Стала известна подозрительная деталь о «черном ящике» затонувшего у Кипра

Крушение катамарана Filo Jet возле побережья Кипра продолжает обрастать новыми обстоятельствами. Судовой самописец VDR, который выполняет функцию, аналогичную «чёрному ящику» в авиации, прекратил фиксировать данные за двое суток до произошедшей катастрофы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Бойцы приблизили ...
- Стало известно, о...
- Стало известно, о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым