Бурно обсуждаем. Депутат Малинкович прокомментировал слухи о выдвижении в президенты

В беседе с amic.ru депутат заявил, что вопрос о выставлении кандидата на выборы не стоит Глава "Коммунистов России", депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович прокомментировал информацию о возможном участии в выборах РФ.
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