Украинского нардепа приговорили к 8 годам заключения за попытку дать взятку в биткоинах

В историческом для Украины судебном прецеденте Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления Мустафы Найема.
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