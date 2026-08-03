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Регионы России

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«Парма» договорилась об аренде нападающего Эль Билаала Туре

«Парма» договорилась об аренде нападающего Эль Билаала Туре

Согласно источникам, в соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста за 11 миллионов евро. Теперь «джалоблу» необходимо договориться непосредственно с самим игроком о деталях сотрудничества, если аренда перейдёт в полноценный трансфер.

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