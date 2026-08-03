«Парма» договорилась об аренде нападающего Эль Билаала Туре

Согласно источникам, в соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста за 11 миллионов евро. Теперь «джалоблу» необходимо договориться непосредственно с самим игроком о деталях сотрудничества, если аренда перейдёт в полноценный трансфер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии