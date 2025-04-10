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Сына Кейт Миддлтон постигло жесточайшее разочарование

Сына Кейт Миддлтон постигло жесточайшее разочарование

Принц Уильям стал виновником огорчения сына. Принца Джорджа очень расстроил исход матчаЮного наследника престола не видели на публике с тех пор, как в декабре минувшего года принц Джордж присоединился к отцу Уильяму, маме Кейт и всем своим родным в их походе на рождественскую службу в церковь Святой Магдалины в Сандрингеме.

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