Выпив несколько бутылок водки, украинец на спортивной Audi S7 врезался в дом британки

Иван Клюка, управляя автомобилем, превысил ограничение скорости в четыре раза.Выпивший украинец протаранил дом жительницы британского Стокпорта, оправдав случившееся военными действиями у себя на родине, передаёт издание Manchester Evening News.
Иван Клюка, управляя автомобилем, превысил ограничение скорости в четыре раза.Выпивший украинец протаранил дом жительницы британского Стокпорта, оправдав случившееся военными действиями у себя на родине, передаёт издание Manchester Evening News.
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