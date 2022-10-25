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Выпив несколько бутылок водки, украинец на спортивной Audi S7 врезался в дом британки

Выпив несколько бутылок водки, украинец на спортивной Audi S7 врезался в дом британки

Иван Клюка, управляя автомобилем, превысил ограничение скорости в четыре раза.Выпивший украинец протаранил дом жительницы британского Стокпорта, оправдав случившееся военными действиями у себя на родине, передаёт издание Manchester Evening News.

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