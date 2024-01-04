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Несекретные материалы

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  • ВераВерная
    Да для эскортницы она старая уже, да и страшна, меры нет.Ивлееву достали: ...
  • лина любимцева
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Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Avia.pro - Новости Настя Ивлеева на Грани: Угроза Покинуть Страну Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выражает угрозу покинуть Россию на фоне непрекращающегося скандала, связанного с её недавней "голой вечеринкой".

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Комментарии
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Мария Беликова
Сижу и плачу. Как жить дальше, без этой Ивлеевой. Без неё России крышка. Не будет  куда плюнуть.
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4 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ШЛЮШЕК ОСТАНЕТСЯ С ИЗБЫТКОМ !!! ЗАСУНЬ УГРОЗЫ В ТО МЕСТО, ГДЕ БРЮЛИК ВИСЕЛ !!!
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3 час.
ВераВерная
Да для эскортницы она старая уже, да и страшна, меры нет.
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40 мин.

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