Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Avia.pro - Новости Настя Ивлеева на Грани: Угроза Покинуть Страну Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выражает угрозу покинуть Россию на фоне непрекращающегося скандала, связанного с её недавней "голой вечеринкой".
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