Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Мария Беликова Сижу и плачу. Как жить дальше, без этой Ивлеевой. Без неё России крышка. Не будет куда плюнуть.

ВМ Владимир Моргунов ШЛЮШЕК ОСТАНЕТСЯ С ИЗБЫТКОМ !!! ЗАСУНЬ УГРОЗЫ В ТО МЕСТО, ГДЕ БРЮЛИК ВИСЕЛ !!!