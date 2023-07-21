Военное обозрение

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Японский торговый представитель: Китай ужесточил контроль ввозимой рыбы на фоне готовности наших властей осуществить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японский торговый представитель: Китай ужесточил контроль ввозимой рыбы на фоне готовности наших властей осуществить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская рыбная промышленность столкнулась с самым крупным кризисом за последние годы. Экспортёры рыбы и морепродуктов Японии говорят о том, что они потеряли львиную долю крупнейшего рынка сбыта – рынка Китая.

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