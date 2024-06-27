Финансист назвал главную опасность высокой ключевой ставки

Повышение налогов для граждан и бизнеса может оказать большое влияние на инфляцию, курс рубля и экономику в целом, заявил «Прайму» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
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