Эолийские острова идеально подойдут для размеренного отдыха

Эолийские острова являются безупречным местом для уединенного отдыха. Расположенные у побережья Сицилии, они до настоящего времени остаются относительно неизведанными из-за проблем в транспортной доступности.
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