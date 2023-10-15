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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монастир (WTA). Эрика Андреева начнет турнир матчем с Семенистой

Под первым номером посеяна Жасмин Паолини, она поборется с Ализе Корне. Элиза Мертенс (2) сыграет с квалифаером.

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