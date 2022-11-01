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Клопп провел 100-й матч в ЛЧ в качестве тренера. У него 46 побед, 28 ничьих и 26 поражений

Юрген Клопп провел сотый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера. «Ливерпуль» обыграл «Наполи» в 6-м туре группового этапа турнира (2:0).

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