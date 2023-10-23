В Роскачестве напомнили о «зимнем» штрафе

Начиная с 1 сентября 2023 года отсутствие зимних шин на автомобиле в зимний сезон рассматривается как нарушение, напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
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