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Глава ВНИИФТРИ Донченко: институт вернул в Россию 5 ведущих ученых-физиков

Глава ВНИИФТРИ Донченко: институт вернул в Россию 5 ведущих ученых-физиков

Они жили за границей с 90-х. У каждого свои причины, чтобы вернуться на Родину, но при этом у всех один повод.

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