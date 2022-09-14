Самые новые данные по тайфуну огласили синоптики - траектория

Самые новые данные по тайфуну огласили синоптики - траектория

Местным жителям огласили самые новые данные по тайфуну, который ранее насторожил многих приморцев. Так, "народный синоптик" успел заверить, что MUIFA выйдет на Китай, где растеряет все свои силы.

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