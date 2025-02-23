Шамиль Газизов высказался о зимних приобретениях «Спартака» и «Зенита»

Фото: fcufa.pro Бывший генеральный директор ФК «Уфа», а ныне занимющий ту же должность в махачкалинском «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями об активной работе на трансферном рынке московского «Спартака» и питерского «Зенита».
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