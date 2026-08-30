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Красносельский посоветовал Молдове не заглядываться на Колбасну

Красносельский посоветовал Молдове не заглядываться на Колбасну

Президента ПМР Вадима Красносельского удивил доклад службы безопасности Молдовы о состоянии старых советских складов в селе Колбасна в Приднестровье.

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