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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуськов – о поражении Анкалаеву: «Магомед – верхушка дивизиона. Из-за этого мой шанс стал совсем маленьким, и он не сыграл»

Полутяжеловес UFC Богдан Гуськов прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева . – Когда я выхожу драться, то максимально спокоен.

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