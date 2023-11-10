В Киевской области ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночной период на территории одного из подконтрольных войскам нацистских формирований киевского режима регионов начали свою работу системы, которые указывают на возникновение воздушной тревоги.
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