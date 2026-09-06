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Мировое обозрение

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«Сюрпризы» в колодцах и подвалах: Военврач рассказал об опасных находках после отхода ВСУ

«Сюрпризы» в колодцах и подвалах: Военврач рассказал об опасных находках после отхода ВСУ

Отступая с занимаемых позиций, украинские подразделения оставляют после себя не только инженерные заграждения и минные поля, но и куда более коварные ловушки, рассчитанные на человеческий фактор.

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