Более 700 тысяч юношей встали на воинский учет в России в 2023 году

В 2023 году на воинский учет в России встали 700 тысяч юношей. Статистикой поделился начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский.
В 2023 году на воинский учет в России встали 700 тысяч юношей. Статистикой поделился начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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