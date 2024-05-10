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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о проблемах детского хоккея: «Требовательные родители, недостатки в системе подготовки тренеров, ухудшилось здоровье детей. Ситуация с нехваткой льда изменилась в лучшую сторону»

48-летний специалист работал с детьми в школе челябинского «Трактора». – Назовите три главные проблемы детского хоккея в России.

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