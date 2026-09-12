Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Саудовская Аравия заблокирована, нефть растёт

Саудовская Аравия заблокирована, нефть растёт

Хуситы захватили портовый город Мокка, известный нам по одноимённому сорту кофе. Также они заняли остров Перим, расположенный как раз на выходе из Красного моря.

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