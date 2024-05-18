Медведев: Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой Польше Медведев: Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой ПольшеЗападные партнёры Киева, которые поставляют ему всё более дальнобойное оружие, очевидно, хотят чтобы под контролем России оказалась вся украинская территория, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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