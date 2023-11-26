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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сорокина 18 шатаутов в 149 играх в НХЛ. С 1929 года только у 5 вратарей было больше матчей на ноль на таком отрезке

Сегодня российский вратарь «Айлендерс» отразил 40 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (0:1 Б).

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