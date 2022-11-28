Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Михаил Шашилов: «Думаю, у Большунова бы все получилось в биатлоне, он это сам прекрасно понимает»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил перспективы трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в других видах спорта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх