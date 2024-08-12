Наварро призвал Трампа отказаться от нападок на Харрис

Экс-советник участника президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Питер Наварро обратился к политическому деятелю прекратить постоянно критиковать своего основного конкурента Камалу Харрис.
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