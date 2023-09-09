В Крым прибыла делегация Китайской народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Крым прибыла делегация Китайской народной Республики
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Это показало связь нас, китайцев, которые идут по социалистическому пути развития, с вами." С ПРИМЕСЬЮ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ, ТАК?
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22 час.
Александр Почекунин
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21 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Интересно, не пошлют ли ноту протеста России или китайцам Зеленский режим,так как они считают Крым украинским,но совсем как японцы шлют ноты-протесты на посещение кем либо итурупа,щикотана,ххэобомаи и Кунашир??? Без уведомления японских властей.
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19 час.
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