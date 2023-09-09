В Крым прибыла делегация Китайской народной Республики

"Это показало связь нас, китайцев, которые идут по социалистическому пути развития, с вами." С ПРИМЕСЬЮ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ, ТАК?

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Интересно, не пошлют ли ноту протеста России или китайцам Зеленский режим,так как они считают Крым украинским,но совсем как японцы шлют ноты-протесты на посещение кем либо итурупа,щикотана,ххэобомаи и Кунашир??? Без уведомления японских властей.