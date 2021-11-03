Россияне бросились скупать квартиры

Россияне после объявления длинных выходных стали активно скупать недвижимость, — за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на «вторичку» — на 11,9%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
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