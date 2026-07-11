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Сварка магистральных трубопроводов в Казахстане — применяемые технологии на крупных газотранспортных проектах

Сварка магистральных трубопроводов в Казахстане — применяемые технологии на крупных газотранспортных проектах

Магистральные трубопроводы — основа транспортировки углеводородов в Казахстане. Они обеспечивают доставку газа от месторождений к потребителям и на экспорт, поддерживают газификацию регионов, энергетическую безопасность и развитие промышленности.

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