КНДР будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны

В Пхеньяне также заявили, что снизят эффективность американских разведывательных спутников или уничтожат их в том случае, если Вашингтон будет вмешиваться в космическую деятельность республики СЕУЛ, 2 декабря.
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