«Один преподаватель может изменить мир»: стартовал прием заявок на конкурс «Вклад в поколение»

Победившие в конкурсе учителя математики, информатики и физики получат гранты в размере 200 тысяч рублей Т-Банк объявил о начале приема заявок на участие в ежегодном всероссийском грантовом конкурсе для поддержки преподавателей математики, информатики и физики в 9-11 классах «Вклад в поколение».