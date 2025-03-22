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Планета Пульс

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«Один преподаватель может изменить мир»: стартовал прием заявок на конкурс «Вклад в поколение»

Победившие в конкурсе учителя математики, информатики и физики получат гранты в размере 200 тысяч рублей Т-Банк объявил о начале приема заявок на участие в ежегодном всероссийском грантовом конкурсе для поддержки преподавателей математики, информатики и физики в 9-11 классах «Вклад в поколение».

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