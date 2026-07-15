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В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз

В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз

Ормузский пролив по-прежнему представляет большую опасность для владельцев коммерческих судов. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации (IMO, морское ведомство ООН) Арсенио Домингес, его слова приводит Bloomberg.

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