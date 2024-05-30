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Выяснилось, кто зачищает Минобороны от ставленников бывшего министра

Выяснилось, кто зачищает Минобороны от ставленников бывшего министра

Назначение нового министра обороны оказалось сопряжено с многочисленными отставками высокопоставленных представителей военного ведомства, из которых некоторые оказались задержаны за экономические преступления.

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&quot;Паркетные генералы&quot;, вам кирдык? Дай-то бог!
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