Выяснилось, кто зачищает Минобороны от ставленников бывшего министра

Назначение нового министра обороны оказалось сопряжено с многочисленными отставками высокопоставленных представителей военного ведомства, из которых некоторые оказались задержаны за экономические преступления.
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