Автомат для Деда Хасана: Пособником в убийстве признали главаря Таганской ОПГ

Дело слушалось в суде присяжных более четырех лет, осуждено будет 10 человек.Виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) коллегия присяжных признала предполагаемого главаря Таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева, сообщило РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии