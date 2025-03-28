Автомат для Деда Хасана: Пособником в убийстве признали главаря Таганской ОПГ

Дело слушалось в суде присяжных более четырех лет, осуждено будет 10 человек.Виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) коллегия присяжных признала предполагаемого главаря Таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева, сообщило РИА "Новости".