Президент Эмманюэль Макрон уверенно принял переходящее знамя главного русофоба в Старом свете. Судя по утечкам из французской прессы, Париж реально готов направить «своих парней» на Украину, а конкретно, в Одессу.
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