Забайкальцы получат доступ к информации о местоположении бомбоубежищ

МЧС России совместно с Министерством цифрового развития разрабатывает новый сервис для граждан. На портале «Госуслуги» появится возможность узнать расположение ближайших бомбоубежищ и защитных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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