В Брянске россиянина приговорили к 9,5 годам по делу о госизмене

Наказание подсудимый будет отбывать в колонии строгого режима. В Брянске решением суда россиянин Евгений Телегин был приговорен к 9,5 годам с ограничением свободы на 1,5 года за желание принять участие в СВО на Украине на стороне ВСУ.
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