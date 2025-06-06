Глава РФПИ обратил внимание на уверенность Маска при публичной ссоре с Трампом

Миллиардер Илон Маск уверен в публичном конфликте с президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя резкое падение акций Tesla после словесной перепалки между предпринимателем и главой государства.
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