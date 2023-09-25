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Белый дом: у США через несколько недель кончатся деньги на помощь Украине

Белый дом: у США через несколько недель кончатся деньги на помощь Украине

У США почти закончились деньги для военных поставок Украине. Выделенных ранее средств хватит еще на несколько недель, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN.

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