ФОТО: SWEET TOMATO/NEW AFRICA/SHUTERSTOCK ГЛАВНАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ДИВЕРСИЯ: РУССКИХ ЗАКИДАЛИ "ЗОЛОТЫМИ" ЯЙЦАМИ Почти во всех регионах России вот уже несколько месяцев идёт уверенное подорожание куриных яиц, и к середине декабря проблема приобрела неприличные масштабы.