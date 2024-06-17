БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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По итогам выборов в Европарламент

По итогам выборов в Европарламент

Выборы в Европейский парламент завершились. Исходя из того, что конфедеративное государственное образование Европейский союз сбавлять обороты русофобии и снижать накал противостояния с Россией до сих пор не собиралось, посмотрим на итоговые результаты, сравним их с предварительным прогнозом.

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