Выборы в Европейский парламент завершились. Исходя из того, что конфедеративное государственное образование Европейский союз сбавлять обороты русофобии и снижать накал противостояния с Россией до сих пор не собиралось, посмотрим на итоговые результаты, сравним их с предварительным прогнозом.
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