В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» сотрудники ОМВД России по Николаевскому району остановили иномарку под управлением 52-летнего местного жителя.
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