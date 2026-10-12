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Лефортово

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Трамвайную остановку перенесли к метро «Авиамоторная» и приподняли

С 10 октября в разных районах города ввели новые приподнятые платформы на трамвайных остановках. В ряде мест изменили и дислокацию остановок.

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