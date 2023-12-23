Осужденный в России американец Пол Уилан обвинил США в предательстве Ольга ВайленкоАмериканский гражданин Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, заявил о том, что его родная страна — США — предала его.
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